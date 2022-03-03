كرة يد - بعد حصد اللقب ثلاث مرات تواليا.. الأهلي يودع كأس مصر بعد "ريمونتادا" سبورتنج
الخميس، 03 مارس 2022 - 20:21
كتب : FilGoal
ودع فريق الأهلي لكرة اليد نسخة الموسم الحالي من كأس مصر بعد الخسارة أمام سبورتنج في ربع النهائي.
وكان الأهلي هو حامل لقب الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة ليفقد لقبه بعد التتويج به أعوام 2019 و2020 و2021.
وخسر الأهلي أمام سبورتنج بنتيجة 27-28 ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.
وحول سبورتنج تأخره إلى فوز إذ تقدم الأهلي مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 17-13.
ونجح سبورتنج في الشوط الثاني في "ريمونتادا" وقلب تأخره إلى تقدم مع فشل لاعبي الأهلي في التسجيل خاصة في العشر دقائق الأخيرة.
وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على فريق الجيش في ربع النهائي.
وأخر مواجهتين في الدور ربع النهائي بين البنك الأهلي أمام الزهور وأخيرا هيليوبوليس ضد الأولمبي.
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