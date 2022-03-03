الخطيب يحضر مران الأهلي ويوجه رسالة للاعبين

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة قبل مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه المريخ السبت المقبل في ملعبه بالسلام في لقاء مؤجل من أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الخطيب للاعبين والجهاز الفني دعمه الكامل لهم معربا عن ثقته في بذل الجميع أقصى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وطلب الخطيب من لاعبي الأهلي عدم الالتفات لأي عثرات سابقة والنظر دائما للأمام مؤكدا قدرتهم على تصحيح كافة الأمور لأنهم على درجة عالية من الكفاءة ويملكون قدرات بدنية وفنية تساعدهم في ذلك فضلا عن الدعم الجماهيري الكبير لهم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى بنقطة وحيدة بفارق الأهداف ومباراة أقل عن الهلال الرابع.

فيما يأتي المريخ ثانيا بأربع نقاط ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة بسبع نقاط.