خبر في الجول – ياسر إبراهيم جاهز لمواجهة المريخ.. وموقف أيمن أشرف

من المنتظر أن يكون ياسر إبراهيم مدافع الأهلي جاهزا لمواجهة المريخ السوداني المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب إبراهيم عن مواجهة الأهلي ضد فاركو في الدوري بسبب آلام في العضلة الخلفية، وهي المباراة التي حسمها الأهلي 4-1.

وعلم FilGoal.com أن إبراهيم سيكون جاهزا للمواجهة.

أما أيمن أشرف المصاب في الركبة، فيستمر غيابه عن الأهلي في مواجهة المريخ.

ويواجه الأهلي منافسه المريخ السبت المقبل في استاد السلام في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة فيما يأتي المريخ ثانيا بأربع نقاط.