ميندي: شعور التتويج بأمم إفريقيا أقوى 10 مرات من الفوز بدوري الأبطال

يؤمن إدوارد ميندي حارس منتخب السنغال بأن سعادته بتتويج بلاده بكأس الأمم الإفريقية تبلغ أضعاف سعادته بالتتويج مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

منتخب السنغال انتصر على نظيره المصري في نهائي كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح الشهر الماضي وحصد البطولة لأول مرة في تاريخه.

وقال ميندي في حواره مع مجلة أونز الفرنسية: "لقد قلت من قبل إن شعور الفوز بكأس أمم إفريقيا كان أقوى من شعور التتويج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021".

وأضاف حارس تشيلسي "بعض الناس يختلفون معي. لكن لا أحد يمكنه تفسير شعوري، أنا من فزت بكأس أمم إفريقيا ودوري أبطال أوروبا، لذا يمكنني التوضيح".

وأوضح "بالطبع هناك فارق، شعرت بقشعريرة خاصة حين توجت بكأس الأمم الإفريقية أكثر بعشر مرات مما شعرت به حين حصدت دوري الابطال، هذا هو شعوري، هذا ما حدث حقًا".

وأكمل "عندما توجنا بدوري الأبطال، كنا في فترة انتشار فيروس كورونا، لم نحتفل في الشوارع مع جماهير تشيلسي، وهذا مهم للغاية".

وأتم "لكن عندما رأيت ما حدث في داكار عقب التتويج بكأس أمم إفريقيا أستطيع أن أقول إنها أقوى بعشر مرات".

ويستعد أفضل حارس في العالم لملاقاة منتخب مصر من جديد أواخر هذا الشهر في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.

مباراة الذهاب تقام في القاهرة يوم 25 مارس الجاري، قبل أن يقام الإياب في داكار يوم 29 من الشهر نفسه.

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