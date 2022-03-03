كلوب: لولا مينامينو لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن

الخميس، 03 مارس 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

مينامينو فيرمينو ليفربول

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بلاعبه الياباني تاكومي مينامينو بعدما قاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مينامينو سجل هدفي فوز ليفربول على نورويتش سيتي بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من الكأس.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "تاكومي لاعب رائع، لقد قدم أفضل مباراة لنا أمام نورويتش".

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وأضاف "لقد لعب مباراة رائعة، كان يمثل تهديدا دائما. بدون مينامينو لم نكن لنتأهل إلى ربع نهائي الكأس، وبدونه لم نكن لنتأهل لنهائي كأس الرابطة".

وحصد ليفربول لقب كأس رابطة المحترفين بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح يوم الأحد.

وتابع "لقد كان محبطا للغاية لعدم مشاركته في نهائي كأس الرابطة، لكن هذه هي القرارات الصعبة التي يجب أن أتخذها".

وواصل المدرب الألماني "لا أعتقد أن هذا هو السبب الذي جعله يتألق أمام نورويتش. إنه ليس شخصا يُظهر هذا النوع من الغضب".

مينامينو سجل 7 أهداف في مسابقتي الكأس هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر للريدز.

وأكمل "من الواضح أن اختياراتي لتشكيل مباراة تشيلسي جانبها الصواب لأننا فزنا بالمباراة في النهاية".

وأتم "اختار التشكيل وفقا للنتائج التي يمكننا الحصول عليها، ويجب على اللاعبين فقط الاجتهاد".

وينتظر ليفربول معرفة خصمه في ربع نهائي كأس إنجلترا مساء الخميس عندما تقام القرعة.

مباراة ربع النهائي ستقام في الفترة من الجمعة 18 مارس إلى الإثنين 21 مارس.

ليفربول يورجن كلوب تاكومي مينامينو
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