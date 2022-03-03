إقالة ديدييه جوميز من تدريب موريتانيا وتعيين أمير عبدو بديلا له

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في بيان رسمي إقالة ديدييه جوميز من تدريب منتخب موريتانيا.

ووجه الاتحاد الموريتاني الشكر لجوميز برفقة طاقمه الفني بالكامل على الفترة التي قادوا فيها منتخب موريتانيا.

ديدييه جوميز كان قد تولى مسؤولية تدريب منتخب موريتانيا في نوفمبر 2021.

وقاد جوميز منتخب موريتانيا خلال كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي خرج فيها من دور المجموعات بعد عدم حصوله على أي نقاط.

كما أعلن الاتحاد الموريتاني في بيانه تعيين القمري أمير عبدو مدربا لمنتخب موريتانيا خلفا لديديه جوميز.

وكان عبدو قد رحل عن تدريب منتخب جزر القمر خلال الفترة الماضية قبل أن يتولى مسؤولية تدريب منتخب موريتانيا.

المدرب القمري كان قد قاد منتخب بلاده خلال كأس الأمم الإفريقية 2021 وتمكن من التأهل من دور المجموعات قبل أن يقصى بصعوبة في دور الـ 16 أمام الكاميرون.