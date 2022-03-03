تسديدتان وهدف عكسي.. يوفنتوس يقتل فيورنتينا في كأس إيطاليا +90

الخميس، 03 مارس 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش - فيورنتينا ويوفنتوس

لم يقدم يوفنتوس مباراة قوية ولم يهدد مرمى فيورنتينا سوى مرتين فقط منهما تسديدة بهدف عكسي ولكنه في النهاية فاز.

وانتصر يوفنتوس على فيورنتينا يوم الأربعاء في ملعب أرتيميو فرانكي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

سجل هدف المباراة الوحيد لورينزو فينوتي لاعب فيورنتينا بالخطأ في مرماه بعد ارتطام عرضية خوان كوارادو به في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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وشهدت المباراة عودة دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس لأول مرة إلى ملعب فريقه السابق الذي رحل عنه في الانتقالات الشتوية الماضية.

وقام جمهور فيورنتينا بعمل دخلة تجسد ملحمة الشاعر الإيطالي دانتي أليجيري والتي تُدعى الجحيم.

وذلك بعدما وصفت جماهير النادي اللاعب الصربي بالمرتزق عقب تركه للفريق وانتقاله للعدو اللدود يوفنتوس.

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وعلى الرغم من تهديد فيورنتينا مرمى يوفنتوس ست مرات خلال المباراة لكن ذلك لم يكن كافيا لتسجيل هدفا أو حتى الخروج بالتعادل.

وسوف تقام مباراة الإياب في الـ19 من أبريل المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع المنتصر من لقاء ميلان وإنتر ميلان.

وتوج ميلان باللقب خمس مرات من قبل آخرهم في سنة 2003.

أما إنتر فظفر باللقب سبع مرات آخرهم في 2011.

ويعد يوفنتوس هو أكثر المتوجين باللقب بـ14 مرة آخرهم في 2021.

أما فيورنتينا فتوج به ست مرات آخرهم في 2001.

يوفنتوس فيورنتينا كأس إيطاليا
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