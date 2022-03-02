تشيلسي يقلب الطاولة على لوتون ويتفادى سيناريو الإقصاء المفاجئ

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

حقق تشيلسي فوزا صعبا على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أفيمت على ملعب الأخير في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف تشيلسي كل من ساؤول نيجيز، وتيمو فيرنير، وروميلو لوكاكو، بينما سجل هدفي لوتون ريس بوركي، وهاري كورنيك.

تقدم لوتون سريعا بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة برأسية رائعة عن طريق بوركي مستغلا ركلة ركنية من لوكي بيري.

أخبار متعلقة
علي ماهر يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الزمالك وفيوتشر تيليجراف: رجل أعمال مصري مهتم بشراء تشيلسي طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد مباراة فيوتشر أمير مرتضى: سنتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن النتائج.. وأي لاعب لا يريد التجديد عليه إبلاغي

وتعادل ساؤول في الدقيقة الـ 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 40 أضاف كورنيك الهدف الثاني بعد أن تلقى تمريرة رائعة من كارلوس جوميش لينفرد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تعادل فيرنير في الدقيقة الـ 68 مستغلا تمريرة رائعة من لوفتوس تشيك لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 78 تقدم لوكاكو لتشيلسي لأول مرة في المباراة بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من فيرنير للوكاكو أمام المرمى ليسجل الهدف الثالث.

بذلك الفوز أصبح تشيلسي خامس المتأهلين إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي ليوتن تاون كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
تيليجراف: رجل أعمال مصري مهتم بشراء تشيلسي أبراموفيتش يعلن نيته بيع تشيلسي.. والتبرع بأموال لضحايا الحرب في أوكرانيا جوارديولا: لم نضم جريليش ليسجل 45 هدفا.. الإحصائيات ليست كل شيء سانشو: هذا ما تعلمته من كريستيانو وبوجبا رائعة محمد صلاح أمام نورويتش ترشحه لجائزة هدف شهر فبراير في ليفربول جريليش: فودين طبق ما شاهدناه لـ ميسي بعد تجميد أصول مالكه.. إيفرتون يعلن دعمه لـ أوكرانيا وإيقاف عقود الرعاية الروسية جورجينو يكشف ما قاله صلاح له خلال ركلات ترجيح نهائي كأس الرابطة
أخر الأخبار
إلى ربع النهائي.. ليفربول يُسقط نورويتش ويحلق في كأس الاتحاد الإنجليزي 26 دقيقة | أوروبا
إقالة ديدييه جوميز من تدريب موريتانيا وتعيين أمير عبدو بديلا له 35 دقيقة | إفريقيا
تسديدتان وهدف عكسي.. يوفنتوس يقتل فيورنتينا في كأس إيطاليا +90 45 دقيقة | أوروبا
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
مدرب فيوتشر: كنا نأمل في حصد نقاط أمام الزمالك تساعدنا في الدوري.. سنعالج السلبيات ساعة | الدوري المصري
تشيلسي يقلب الطاولة على لوتون ويتفادى سيناريو الإقصاء المفاجئ ساعة | الدوري الإنجليزي
علي ماهر يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الزمالك وفيوتشر ساعة | الدوري المصري
تيليجراف: رجل أعمال مصري مهتم بشراء تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل