تشيلسي يقلب الطاولة على لوتون ويتفادى سيناريو الإقصاء المفاجئ

حقق تشيلسي فوزا صعبا على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أفيمت على ملعب الأخير في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف تشيلسي كل من ساؤول نيجيز، وتيمو فيرنير، وروميلو لوكاكو، بينما سجل هدفي لوتون ريس بوركي، وهاري كورنيك.

تقدم لوتون سريعا بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة برأسية رائعة عن طريق بوركي مستغلا ركلة ركنية من لوكي بيري.

وتعادل ساؤول في الدقيقة الـ 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 40 أضاف كورنيك الهدف الثاني بعد أن تلقى تمريرة رائعة من كارلوس جوميش لينفرد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تعادل فيرنير في الدقيقة الـ 68 مستغلا تمريرة رائعة من لوفتوس تشيك لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 78 تقدم لوكاكو لتشيلسي لأول مرة في المباراة بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من فيرنير للوكاكو أمام المرمى ليسجل الهدف الثالث.

بذلك الفوز أصبح تشيلسي خامس المتأهلين إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.