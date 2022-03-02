تيليجراف: رجل أعمال مصري مهتم بشراء تشيلسي
الأربعاء، 02 مارس 2022 - 23:16
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة دايلي تيليجراف الإنجليزية عن وجود رجل أعمال مصري من ضمن المهتمين بشراء نادي تشيلسي.
وكان رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قد أعلن عرض النادي للبيع قبل ساعات قليلة.
وفقا لتيليجراف فإن أحد حاملي التذاكر الموسمية لتشيلسي ويدعى لطفي منصور قد تقدم بالفعل بعرضا لأبراموفيتش من أجل شراء النادي.
لطفي منصور والبالغ من العمر 33 عاما هو المدير التنفيذي لشركة مان كابيتال.
أبراموفيتش كان قد استحوذ على نادي تشيلسي في يونيو 2003، قبل أن يعرض النادي للبيع بعد 19 عاما.
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