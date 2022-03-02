في الجول يكشف سر طلب كيروش بشأن غلق استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 22:49

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر غلق استاد القاهرة قبل مواجهة الفراعنة ضد السنغال في تصفيات كأس العالم. (طالع التفاصيل)

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلم FilGoal.com أن طلب كيروش جاء من أجل تجهيز الملعب بشكل جيد قبل مباراة مصر والسنغال.

أخبار متعلقة
وزير الرياضة: كيروش طلب غلق استاد القاهرة قبل لقاء السنغال.. و60 ألف يحضرون اللقاء العطار: الزمالك طلب حضور الجماهير لمباراة الوداد.. ولا توجد أزمة بين كيروش واتحاد الكرة خبر في الجول - كيروش غير راضٍ عن الأداء في الدوري.. وكيف سيختار اللاعبين لمواجهة السنغال

ويرى كيروش أن غلق استاد القاهرة قبل فترة من المباراة يساعد بشكل كبير في تنفيذ خططه أمام منتخب السنغال.

خاصة أن المباراة تأتي في فترة تغيير المناخ بين فصلي الشتاء والربيع والتي تؤثر بشكل مباشر على أرضية الملعب ما يجعلها تحتاج لعناية شديدة وصيانة مستمرة لمساعدة اللاعبين في منتخب مصر وعدم تعرض أحدهم للإصابة.

ويعتقد كيروش أن كل التفاصيل الصغيرة التي تحيط بمباراة مصر والسنغال مهمة للغاية ويشرف على تنفيذها بنفسه حتى يتأكد من عدم وجود أي عائق قد يظهر بشكل مباشر.

من ناحية أخرى يرى كيروش أن مسألة حسم قائمة المنتخب لمباراتي السنغال لا تزال مبكرة، ولا يزال هناك متابعة لكافة اللاعبين الأساسيين.

ولذلك يحرص كيروش رفقة الجهاز الفني للمنتخب على حضور مباريات الأندية الإفريقية والمحلية لمشاهدة جميع اللاعبين، حتى يتأكد من أن أي اسم سينضم للقائمة سيكون قادرا على صناعة الفارق.

وتقام آخر مباراة على استاد القاهرة قبل مباراة مصر والسنغال يوم 11 مارس بين الزمالك والوداد المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في استاد القاهرة، أما مباراة العودة تقام في داكار يوم 29 من الشهر ذاته.

منتخب مصر السنغال كيروش
نرشح لكم
أمير مرتضى: سنتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن النتائج.. وأي لاعب لا يريد التجديد عليه إبلاغي طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد مباراة فيوتشر مؤتمر أسامة نبيه: أهلكت أوباما وبنشرقي.. و"مينفعش مدرب يخلص على لاعب" زيزو على بعد ركلة جزاء من تحقيق رقم عالمي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ينتزع الصدارة في الـ+95.. الزمالك يحول تأخره لفوز مثير على فيوتشر في أول مباراة بعد رحيل كارتيرون انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(3) فيوتشر.. فوز قاتل للفارس الأبيض تشكيل فيوتشر - رفعت والبدري يقودان الهجوم أمام الزمالك
أخر الأخبار
تيليجراف: رجل أعمال مصري مهتم بشراء تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: سنتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن النتائج.. وأي لاعب لا يريد التجديد عليه إبلاغي 12 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد مباراة فيوتشر 26 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أسامة نبيه: أهلكت أوباما وبنشرقي.. و"مينفعش مدرب يخلص على لاعب" 33 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سر طلب كيروش بشأن غلق استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال 35 دقيقة | الدوري المصري
زيزو على بعد ركلة جزاء من تحقيق رقم عالمي 38 دقيقة | الدوري المصري
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ينتزع الصدارة 57 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: كيروش طلب غلق استاد القاهرة قبل لقاء السنغال.. و60 ألف يحضرون اللقاء ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد