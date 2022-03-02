وزير الرياضة: كيروش طلب غلق استاد القاهرة قبل لقاء السنغال.. و60 ألف يحضرون اللقاء

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر غلق استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث أشرف صبحي لقناة "صدى البلد" قائلا: "ستقام مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة بحضور 60 ألف مشجع".

وواصل "وبناء على طلب كارلوس كيروش أن تكون أرضية الملعب في حالة جيدة وألا تقام مباريات عليه في الفترة المقبلة لتكون في حالة جيدة يوم اللقاء".

وأكمل "الأندية المصرية ستخوض مباريات قارية يوم 20 مارس وسيبدأ المعسكر بعد ذلك الموعد".

وتابع وزير الرياضة "وطلب كيروش استمرار الدوري لأن ذلك فنيا سيكون أفضل له وسيجعله يرى اللاعبين بشكل أكبر".

وأتم "نواجه فريقا كبيرا ونحن كذلك فريق كبير ونتمنى ألا يكون هناك أي شيء صعب علينا".

يذكر أن لقاء الإياب سيقام في العاصمة السنغالية داكارا في الـ29 من الشهر الجاري.