كاف يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والمريخ في أبطال إفريقيا
الأربعاء، 02 مارس 2022 - 19:08
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مباراة الأهلي والمريخ للحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز.
ويواجه الأهلي منافسه المريخ السبت المقبل في استاد السلام في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وسيعاون الحكم الأنجولي كل من جيرسون إيميلون كمساعد أول وموليدا مويس كمساعد ثاني.
فيما يتولى إريك أوتوجو كاستاين مهمة الحكم الرابع.
وسبق للحكم الأنجولي إدارة مباراة وحيدة للأهلي كانت في دوري أبطال إفريقيا سنة 2017 حينما حل المارد الأحمر ضيفا على بيدفيست ويتس.
وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة فيما يأتي المريخ ثانيا بأربع نقاط.
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع المريخ.. والقنوات الناقلة منافس الزمالك - التعثر الثاني على التوالي في الدوري.. الوداد يتعادل أمام يوسفية برشيد قذيفة زيزو تفوز بهدف الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.. وغياب المصريين عن تشكيل الأسبوع الشعباني في مكانه.. الرجاء يعلن تعاقده مع الطاوسي مصدر مقرب من كارتيرون يكشف لـ في الجول عن خطوته المقبلة.. "عرضان سعوديان" في الجول يكشف التفاصيل المالية لفسخ تعاقد كارتيرون مع الزمالك خبر في الجول – نبيه يقود الزمالك حتى التعاقد مع مدرب أجنبي باتريس كارتيرون يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب الزمالك
أخر الأخبار
إزالة الفرق الروسية من لعبة فيفا 22 38 دقيقة | أوروبا