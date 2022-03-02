كاف يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والمريخ في أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مباراة الأهلي والمريخ للحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز.

ويواجه الأهلي منافسه المريخ السبت المقبل في استاد السلام في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسيعاون الحكم الأنجولي كل من جيرسون إيميلون كمساعد أول وموليدا مويس كمساعد ثاني.

فيما يتولى إريك أوتوجو كاستاين مهمة الحكم الرابع.

وسبق للحكم الأنجولي إدارة مباراة وحيدة للأهلي كانت في دوري أبطال إفريقيا سنة 2017 حينما حل المارد الأحمر ضيفا على بيدفيست ويتس.

وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة فيما يأتي المريخ ثانيا بأربع نقاط.