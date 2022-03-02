جوارديولا: لم نضم جريليش ليسجل 45 هدفا.. الإحصائيات ليست كل شيء

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 18:39

كتب : رامي جمال

جوارديولا

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه لم يضم جاك جريليش من أستون فيلا كي يسجل 45 هدفا في الموسم.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ومنذ انضمامه في صفقة مدوية بـ100 مليون جنيه إسترليني لسيتي قادما من أستون فيلا، سجل جريليش أربعة أهداف وصنع ثلاثة في 26 مباراة شارك فيها.

وعن رأيه في إحصائيات جريليش قال المدرب الإسباني: "ربما جاك مخطئ أو يستمع كثيرا لما يقوله الناس، الإحصائيات أفضل الآن وهو يلعب تماما كما كان في أستون فيلا من حيث طريقة لمسه للكرة".

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وواصل "لقد حظي بفرص في أول دقيقة ضد كريستال بالاس وكان يستطيع تسجيل ثلاثة أهداف وهذا لم يحدث ولكنه سيحدث".

وشدد جوارديولا "لم نضم جريليش ليسجل 45 هدفا، هو ليس لديه تلك الإمكانيات هو لديه إمكانيات أخرى".

وأكمل "نحن دائما نتحدث عن الإحصائيات وكل اللاعبين اليوم يلعبون من اجلها وهذا أكبر خطأ يمكنهم القيام به".

وأردف "نحن أيضا متدخلون في ذلك، الإحصائيات ليست سوء جزء من المعلومات التي لدينا ولكن هناك لاعبين يجعلون الفريق يلعب بشكل جيد وليسوا في الإحصائيات".

واستدرك "لكن هناك لاعبين يقولون كم عدد الأهداف التي أسجلها أو كم عدد التمريرات الحاسمة".

وواصل جوارديولا "مع هذه المواقف ينسى اللاعبون كل شيء، الإحصائيات لم تكن موجودة من قبل، الأمر يتعلق بكيف ستلعب اليوم، فإن قدمت أفضل ما لديك وساعدت زملائك في الفريق في جعل الدفاع والهجوم أفضل فهذا يكفي، بفضل ذلك سنفوز".

وأتم "كل شخص لديه وكلاء أعمال ومديرون ويقولون ما يجب عليهم فعله بشكل أفضل ويستمعون للكثير من الأشياء حول ما ينبغي عليهم القيام به، جريليش يلعب بشكل جيد وإن لم يكن كذلك كنت سأفصح عن الأمر، لكن هذا ليس الواقع".

جوارديولا مانشستر سيتي جريليش
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