سانشو: هذا ما تعلمته من كريستيانو وبوجبا

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

أوضح جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد أن يتعلم الكثير من زملائه الأكثر خبرة في صفوف الشياطين الحمر.

سانشو يقضي موسمه الأول مع يونايتد بعد انضمامه الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وقال سانشو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا هنا مع الكثير من اللاعبين الرائعين وأتعلم من الأفضل. لديك كريستيانو رونالدو، بول بوجبا، رافاييل فاران. كل هؤلاء فازوا بألقاب كبيرة ومجرد الوجود في غرفة تغيير الملابس معهم يمنحك شعورا سعيدا".

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وأضاف "أنا بالتأكيد أتعلم منهم داخل وخارج الملعب، خاصة فيما يتعلق بتعافيهم وكيف يجعلون أنفسهم أفضل".

وشدد الجناح الإنجليزي "أنا أستوعب كل المعلومات الممكنة وأحاول الاستفادة منها".

وأكمل "بالتأكيد الاستشفاء مهم للغاية، خاصة مع توالي المباريات. أنت بحاجة إلى ساقيك وخاصة عندما تكون جناحا".

وأتم "أنا بالتأكيد بحاجة إلى الاستشفاء في أسرع وقت ممكن للعودة مرة أخرى. إنه أمر مهم بالتأكيد وأنا أحاول فقط أن أكون نسخة أفضل من نفسي".

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