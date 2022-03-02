بعد تجميد أصول مالكه.. إيفرتون يعلن دعمه لـ أوكرانيا وإيقاف عقود الرعاية الروسية

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي دعمه لـ أوكرانيا ولاعبه فيتالي ميكولينكو، كما أوقف عقود الرعاية مع الشركات الروسية.

يأتي ذلك في أعقاب تجميد الاتحاد الأوروبي لأصول الملياردير الروسي أليشر عثمانوف المساهم في نادي إيفرتون.

وجاء بيان النادي الإنجليزي:

لا يزال الجميع في إيفرتون يشعرون بالصدمة والحزن بسبب الأحداث المروعة التي تحدث في أوكرانيا.

يجب أن ينتهي هذا الوضع المأساوي في أسرع وقت ممكن، ويجب تجنب أي خسائر أخرى في الأرواح.

يقدم اللاعبون والجهاز الفني وكل من يعمل في إيفرتون الدعم الكامل للاعبنا فيتالي ميكولينكو وعائلته وسيواصلون القيام بذلك.

يمكن للنادي أن يؤكد أنه أوقف فورا جميع ترتيبات الرعاية التجارية مع الشركات الروسية USM وMegafon وYota.

Club Statement: — Everton (@Everton) March 2, 2022

بحسب صحيفة تليجراف وشبكة بي بي سي، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراره بتوقيع عقوبة على رجل الأعمال الروسي بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

ووصف الاتحاد الأوروبي عثمانوف بالداعم القوي لبوتين ولديه ذراع في حرب اوكرانيا.

تشمل القيود حظر إتاحة الأموال والسفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وترعى شركة USM Holdings المملوكة لعثمانوف أرض تدريب إيفرتون ويمتلك التسمية الحصري في ملعب إيفرتون الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة عديد العقوبات على روسيا في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، جاءت كالتالي:

-استبعاد من ملحق تصفيات كأس العالم

-استبعاد سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي

-استبعاد المنتخب من يورو السيدات

-نقل ملعب نهائي دوري الأبطال

-إلغاء عقد الرعاية مع شركة Gazprom

-مقاطعة منتخبات بولندا والتشيك والسويد وفرنسا وإنجلترا وسويسرا

-سحب تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة من روسيا