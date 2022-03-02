بعد تجميد أصول مالكه.. إيفرتون يعلن دعمه لـ أوكرانيا وإيقاف عقود الرعاية الروسية

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي دعمه لـ أوكرانيا ولاعبه فيتالي ميكولينكو، كما أوقف عقود الرعاية مع الشركات الروسية.

يأتي ذلك في أعقاب تجميد الاتحاد الأوروبي لأصول الملياردير الروسي أليشر عثمانوف المساهم في نادي إيفرتون.

وجاء بيان النادي الإنجليزي:

أخبار متعلقة
عقوبة جديدة.. الاتحاد الأوروبي يجمد أصول الملياردير عثمانوف أحد المساهمين في إيفرتون سكاي: لجنة الحكام تعتذر لـ إيفرتون بسبب اللقطة الجدلية أمام سيتي جوارديولا يعلق على اللقطة الجدلية في لقاء إيفرتون سكاي: إيفرتون يشكو حكام لقاء مانشستر سيتي رسميا.. ويطالب بالاعتذار

لا يزال الجميع في إيفرتون يشعرون بالصدمة والحزن بسبب الأحداث المروعة التي تحدث في أوكرانيا.

يجب أن ينتهي هذا الوضع المأساوي في أسرع وقت ممكن، ويجب تجنب أي خسائر أخرى في الأرواح.

يقدم اللاعبون والجهاز الفني وكل من يعمل في إيفرتون الدعم الكامل للاعبنا فيتالي ميكولينكو وعائلته وسيواصلون القيام بذلك.

يمكن للنادي أن يؤكد أنه أوقف فورا جميع ترتيبات الرعاية التجارية مع الشركات الروسية USM وMegafon وYota.

بحسب صحيفة تليجراف وشبكة بي بي سي، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراره بتوقيع عقوبة على رجل الأعمال الروسي بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

ووصف الاتحاد الأوروبي عثمانوف بالداعم القوي لبوتين ولديه ذراع في حرب اوكرانيا.

تشمل القيود حظر إتاحة الأموال والسفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وترعى شركة USM Holdings المملوكة لعثمانوف أرض تدريب إيفرتون ويمتلك التسمية الحصري في ملعب إيفرتون الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة عديد العقوبات على روسيا في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، جاءت كالتالي:

-استبعاد من ملحق تصفيات كأس العالم

-استبعاد سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي

-استبعاد المنتخب من يورو السيدات

-نقل ملعب نهائي دوري الأبطال

-إلغاء عقد الرعاية مع شركة Gazprom

-مقاطعة منتخبات بولندا والتشيك والسويد وفرنسا وإنجلترا وسويسرا

-سحب تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة من روسيا

الدوري الإنجليزي الحرب الروسية الأوكرانية إيفرتون
نرشح لكم
جورجينو يكشف ما قاله صلاح له خلال ركلات ترجيح نهائي كأس الرابطة توخيل يكشف: مدافع تشيلسي أكمل لقاء ليفربول رغم إصابته المروعة جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش كونتي: أعطينا الثقة لـ ميدلسبروه وخاطرنا بالخسارة.. وهكذا نستخدم طريقة العصا والجزرة جوارديولا: رياض محرز أفضل ما لدينا.. أنا فخور بالمباراة التي قدمها بعد إقصائه لـ مانشستر يونايتد.. ميدلزبره يهزم توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي
أخر الأخبار
بعد تجميد أصول مالكه.. إيفرتون يعلن دعمه لـ أوكرانيا وإيقاف عقود الرعاية الروسية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيجوايين: تأثير الانتقادات؟ أضحك.. ولما لا يلعب ميسي في الدوري الأمريكي 22 دقيقة | أمريكا
جورجينو يكشف ما قاله صلاح له خلال ركلات ترجيح نهائي كأس الرابطة 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل يكشف: مدافع تشيلسي أكمل لقاء ليفربول رغم إصابته المروعة 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: إنتر يعاني من إجهاد بدني وعقلي.. وأعتقد أن الدربي كان أقل إثارة ساعة | الدوري الإيطالي
بالوتيلي: أهدرت الفرص لأكون في مستوى ميسي ورونالدو.. والرحيل عن مانشستر سيتي خطأي الأكبر ساعة | أوروبا
جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة الأربعاء.. علي ماهر لم يفز أبدا على الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد