جورجينو يكشف ما قاله صلاح له خلال ركلات ترجيح نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

جورجينو تشيلسي مانشستر الدوري الإنجليزي

أكد جورجينو لاعب وسط تشيلسي حديث محمد صلاح معه خلال ركلات الترجيح بنهائي كاس الرابطة الإنجليزي.

وانتشر مقطع فيديو لمحمد صلاح بعد نجاحه في تسجيل ركلة الترجيح وهو يوجه رسالة إلى جورجينو الذي اتجه لتسديد ركلته.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح قال لجورجينو: "لا تقفز" في إشارة لأسلوبه الشهير في تسديد ركلات الجزاء.

أخبار متعلقة
ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش توخيل يكشف: مدافع تشيلسي أكمل لقاء ليفربول رغم إصابته المروعة مالك تشيلسي يحاول التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا تيليجراف: أبراموفيتش يفكر لأول مرة في بيع تشيلسي

وأكد جورجينو ما قاله صلاح بنشر نقل سكاي سبورتس ما حدث بين اللاعبين.

وكان الثنائي قد نجح في تسجيل ركلته الترجيحية في كأس الرابطة بينما فاز ليفربول باللقب بعد اللجوء إلى 11 ركلة.

وسجل جورجينو مع تشيلسي تسعة أهداف في 33 مباراة مع الفريق هذا الموسم.

وينتهي تعاقد جورجينو مع تشيلسي في يونيو 2023.

تشيلسي ليفربول جورجينو
نرشح لكم
بعد تجميد أصول مالكه.. إيفرتون يعلن دعمه لـ أوكرانيا وإيقاف عقود الرعاية الروسية توخيل يكشف: مدافع تشيلسي أكمل لقاء ليفربول رغم إصابته المروعة جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش كونتي: أعطينا الثقة لـ ميدلسبروه وخاطرنا بالخسارة.. وهكذا نستخدم طريقة العصا والجزرة جوارديولا: رياض محرز أفضل ما لدينا.. أنا فخور بالمباراة التي قدمها بعد إقصائه لـ مانشستر يونايتد.. ميدلزبره يهزم توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي
أخر الأخبار
بعد تجميد أصول مالكه.. إيفرتون يعلن دعمه لـ أوكرانيا وإيقاف عقود الرعاية الروسية 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيجوايين: تأثير الانتقادات؟ أضحك.. ولما لا يلعب ميسي في الدوري الأمريكي 21 دقيقة | أمريكا
جورجينو يكشف ما قاله صلاح له خلال ركلات ترجيح نهائي كأس الرابطة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل يكشف: مدافع تشيلسي أكمل لقاء ليفربول رغم إصابته المروعة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: إنتر يعاني من إجهاد بدني وعقلي.. وأعتقد أن الدربي كان أقل إثارة 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
بالوتيلي: أهدرت الفرص لأكون في مستوى ميسي ورونالدو.. والرحيل عن مانشستر سيتي خطأي الأكبر ساعة | أوروبا
جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة الأربعاء.. علي ماهر لم يفز أبدا على الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد