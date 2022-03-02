توخيل يكشف: مدافع تشيلسي أكمل لقاء ليفربول رغم إصابته المروعة

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن مدافعه تريفور شالوبا أكمل مباراة ليفربول بإصابة مروعة تعرض لها إثر تدخل نابي كيتا لاعب الريدز معه.

وخسر تشيلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال توخيل للصحفيين: "لم أصدق ما رأيته بعد المباراة. لقد خضع لعملية جراحية سريعة في غرفة تبديل الملابس".

وأضاف المدرب الألماني "كانوا يقومون بخياطته. لم أصدق ذلك".

وتابع "بعد نهاية المباراة وبعد المؤتمر الصحفي عندما عدت لغرف خلع الملابس، كانوا يقومون بعمل الغرز، سمعته يصرخ".

وواصل "بدا الأمر مروعا ولم أصدق أنه لعب دقيقة أخرى بهذا النوع من الإصابة لكنه لعب بقية المباراة وسجل ركلة ترجيح".

وأتم "لقد أظهر شالوبا الكثير من الجرأة في بعض الكرات وكان شجاعا حقا".

ويستعد تشيلسي لمواجهة لوتون تاون بوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي.