توخيل يكشف: مدافع تشيلسي أكمل لقاء ليفربول رغم إصابته المروعة

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 14:23

كتب : FilGoal

تصديات ميندي مع تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن مدافعه تريفور شالوبا أكمل مباراة ليفربول بإصابة مروعة تعرض لها إثر تدخل نابي كيتا لاعب الريدز معه.

وخسر تشيلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال توخيل للصحفيين: "لم أصدق ما رأيته بعد المباراة. لقد خضع لعملية جراحية سريعة في غرفة تبديل الملابس".

أخبار متعلقة
ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر جوارديولا: رياض محرز أفضل ما لدينا.. أنا فخور بالمباراة التي قدمها

وأضاف المدرب الألماني "كانوا يقومون بخياطته. لم أصدق ذلك".

وتابع "بعد نهاية المباراة وبعد المؤتمر الصحفي عندما عدت لغرف خلع الملابس، كانوا يقومون بعمل الغرز، سمعته يصرخ".

وواصل "بدا الأمر مروعا ولم أصدق أنه لعب دقيقة أخرى بهذا النوع من الإصابة لكنه لعب بقية المباراة وسجل ركلة ترجيح".

وأتم "لقد أظهر شالوبا الكثير من الجرأة في بعض الكرات وكان شجاعا حقا".

ويستعد تشيلسي لمواجهة لوتون تاون بوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تريفور شالوبا نابي كيتا تشيلسي ليفربول توماس توخيل
نرشح لكم
بعد تجميد أصول مالكه.. إيفرتون يعلن دعمه لـ أوكرانيا وإيقاف عقود الرعاية الروسية جورجينو يكشف ما قاله صلاح له خلال ركلات ترجيح نهائي كأس الرابطة جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش كونتي: أعطينا الثقة لـ ميدلسبروه وخاطرنا بالخسارة.. وهكذا نستخدم طريقة العصا والجزرة جوارديولا: رياض محرز أفضل ما لدينا.. أنا فخور بالمباراة التي قدمها بعد إقصائه لـ مانشستر يونايتد.. ميدلزبره يهزم توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي
أخر الأخبار
بعد تجميد أصول مالكه.. إيفرتون يعلن دعمه لـ أوكرانيا وإيقاف عقود الرعاية الروسية 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيجوايين: تأثير الانتقادات؟ أضحك.. ولما لا يلعب ميسي في الدوري الأمريكي 21 دقيقة | أمريكا
جورجينو يكشف ما قاله صلاح له خلال ركلات ترجيح نهائي كأس الرابطة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل يكشف: مدافع تشيلسي أكمل لقاء ليفربول رغم إصابته المروعة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: إنتر يعاني من إجهاد بدني وعقلي.. وأعتقد أن الدربي كان أقل إثارة 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
بالوتيلي: أهدرت الفرص لأكون في مستوى ميسي ورونالدو.. والرحيل عن مانشستر سيتي خطأي الأكبر ساعة | أوروبا
جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة الأربعاء.. علي ماهر لم يفز أبدا على الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد