جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوندوجان

لا يشعر إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي بمخاوف بشأن خسارة السباق على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ظل الصراع مع ليفربول.

سيتي في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة، قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

وقال جوندوجان في تصريحات لجريدة بيلد: "لا نخاف خسارة السباق على لقب الدوري الإنجليزي، إنه أمر مثير للغاية".

أخبار متعلقة
ترك فريقه للدفاع عن بلاده.. حالتا وفاة في أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر جوارديولا: رياض محرز أفضل ما لدينا.. أنا فخور بالمباراة التي قدمها ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش

وأضاف "الشيء الجيد بالنسبة لنا هو أنه ليس غير مألوف، كان الأمر هكذا قبل موسمين أو ثلاثة، لذا يجب أن نكون قادرين على التعامل مع الضغط الذي يحاول ليفربول بناءه".

وأكمل "نملك فريقا قويا للغاية، ولاعبين جيدين، كما أننا سنواجه ليفربول على ملعبنا".

الصدام بين سيتي وليفربول سيكون يوم 10 أبريل المقبل.

وواصل الألماني "كل شيء ممكن، سيكون الصراع مع ليفربول على صفيح ساخن، وهذا ما نلعب كرة القدم من أجله".

سيتي وليفربول تصارعا على لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، حصده السماوي 3 مرات مقابل مرة للحمر.

إلكاي جوندوجان ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش كونتي: أعطينا الثقة لـ ميدلسبروه وخاطرنا بالخسارة.. وهكذا نستخدم طريقة العصا والجزرة جوارديولا: رياض محرز أفضل ما لدينا.. أنا فخور بالمباراة التي قدمها بعد إقصائه لـ مانشستر يونايتد.. ميدلزبره يهزم توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي الفوز الأول من 5 مباريات.. ليستر يهزم بيرنلي في ليلة عودة فاردي تيليجراف: أبراموفيتش يفكر لأول مرة في بيع تشيلسي تقرير: برشلونة ينافس أستون فيلا على ضم فرانك كيسي
أخر الأخبار
جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة الأربعاء.. علي ماهر لم يفز أبدا على الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
ترك فريقه للدفاع عن بلاده.. حالتا وفاة في أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا ساعة | أوروبا
اسكواش - ثلاثي وادي دجلة إلى نهائي ويندي سيتي.. وخروج نور الشربيني ساعة | رياضات أخرى
كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر ساعة | الدوري الإنجليزي
"اعتقدت أن مجاهد يمزح".. وجيه أحمد يكشف تفاصيل تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة ساعة | الدوري المصري
ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد مرتضى متحدثا رسميا.. تعرف على قرارات الاجتماع الرسمي الأول لمجلس الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد