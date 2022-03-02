جوندوجان: علينا التعامل مع ضغط ليفربول في المنافسة على الدوري

لا يشعر إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي بمخاوف بشأن خسارة السباق على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ظل الصراع مع ليفربول.

سيتي في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة، قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

وقال جوندوجان في تصريحات لجريدة بيلد: "لا نخاف خسارة السباق على لقب الدوري الإنجليزي، إنه أمر مثير للغاية".

وأضاف "الشيء الجيد بالنسبة لنا هو أنه ليس غير مألوف، كان الأمر هكذا قبل موسمين أو ثلاثة، لذا يجب أن نكون قادرين على التعامل مع الضغط الذي يحاول ليفربول بناءه".

وأكمل "نملك فريقا قويا للغاية، ولاعبين جيدين، كما أننا سنواجه ليفربول على ملعبنا".

الصدام بين سيتي وليفربول سيكون يوم 10 أبريل المقبل.

وواصل الألماني "كل شيء ممكن، سيكون الصراع مع ليفربول على صفيح ساخن، وهذا ما نلعب كرة القدم من أجله".

سيتي وليفربول تصارعا على لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، حصده السماوي 3 مرات مقابل مرة للحمر.

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