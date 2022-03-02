كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا وهاكان كالهان أوجلو - إنتر ميلان وليفربول

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا قد يعود للملاعب بعد أسبوع.

تياجو اختير للمشاركة كأساسي في لقاء تشيلسي يوم الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين، لكنه أصيب خلال فترة الإحماء، وأظهرته الكاميرات وهو يبكي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت لحظة عاطفية للغاية. لقد فوجئنا جميعا، شاهدت عملية الإحماء بأكملها ولم أر شيئًا، ثم دخلنا، ووجدته وهو على سرير العلاج".

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وأضاف "أخبرني الأطباء أنه يشعر بألم في العضلة الضامة، وهذا ليس جيدا. ثم كان علينا اتخاذ القرار بأنه لا يستطيع البدء".

وتابع "ألكانتارا هو اللاعب الوحيد الذي ربما فاز بأكبر عدد من الألقاب في الفريق بأكمله، أظهر هذا النوع من المشاعر لأنه كان يرغب في المشاركة في النهائي، لم يكن يشعر بالرضا، لكن الرغبة في لعب المباراة النهائية أعجبتني كثيرا".

وأكمل "إنه بخير لكنه ليس جاهزا الآن، كما هو الحال دائما في الإصابات العضلية لا نعرف كم من الوقت سيغيب بالضبط".

وأتم "لست متأكدا من جاهزيته لمباراة وست هام يونايتد يوم السبت، ربما يعود بعد لقاء إنتر ميلان يوم الثلاثاء".

ويلعب ليفربول ضد نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء، ثم يواجه وست هام بالدوري وإنتر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

يورجن كلوب تياجو ألكانتارا ليفربول إنتر
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