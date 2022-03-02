ملياردير سويسري يكشف: تلقيت عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

ستامفورد بريدج

كشف الملياردير السويسري هانز يورج فيز أنه تلقى عرضا لشراء نادي تشيلسي الذي يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وكانت قد تصاعدت ردود الأفعال بعد غزو روسيا لأوكرانيا مع مطالبات بإبعاد أبراموفيتش عن ملكية أي شيء في إنجلترا.

وقال فيز لصحيفة بليك السويسرية: "أبراموفيتش يحاول بيع كل ممتلكاته في إنجلترا، كما يريد التخلص من تشيلسي بسرعة".

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وأضاف "تلقيت أنا وثلاثة أشخاص آخرين عرضا يوم الثلاثاء لشراء تشيلسي من أبراموفيتش. يجب أن أنتظر 4 أو 5 أيام، أبراموفيتش يطلب الكثير حاليا".

وأكمل "تشيلسي مدين لأبراموفيتش بملياري جنيه إسترليني. لكن تشيلسي ليس لديه أموال. ولا نعرف حاليا السعر الممكن للبيع تحديدا".

وأتم "بالتأكيد لن أفعل شيئا كهذا بمفردي. إذا اشتريت تشيلسي، فيجب أن أتحالف مع 6 أو 7 مستثمرين آخرين".

كما كشف كريس براينت النائب في البرلمان الإنجليزي أن أبراموفيتش يبيع منزله في المملكة المتحدة وشقة أخرى.

وأخبر مجلس العموم أن الملياردير الروسي مرعوب من التعرض للعقوبات، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وكان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قد أصدر بيانا أعلن فيه تسليم إدارة النادي لـ المؤسسة الخيرية.

وكشفت صحيفة تيليجراف البريطانية أن أبراموفيتش سيتلقى عطاءات لبيع النادي هذا الأسبوع من ثلاثة أطراف على الأقل.

وأوضح التقرير أنه يتم إعداد العروض للوصول إلى أبراموفيتش بحلول نهاية الأسبوع مع التهديد بفرض عقوبات على مالك نادي تشيلسي، الذي واجه دعوات لتجميد أصوله ومصادرتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصر تشيلسي سابقا على أن النادي ليس للبيع ولكن يبدو أن الرأي بدأ يتغير مع تطور الأحداث.

وتتمثل إحدى العقبات الكبيرة المحتملة أمام بيع تشيلسي في معاقبة أبراموفيتش قبل نهاية الأسبوع، إذ سيتعين على الأطراف المعنية انتظار الوضوح بشأن ما إذا يمكنهم البيع مع أبراموفيتش وشركائه أم لا.

وكان أبراموفيتش قد رفض سابقا عروضا بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني لتشيلسي في حين أن ديون النادي له تبلع 1.51 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت نيويورك تايمز في وقت سابق أن كريس براينت النائب عن حزب العمال المعارض في بريطانيا قال للبرلمان يوم الخميس أن أبراموفيتش يجب ألا يكون قادرا على امتلاك ناد لكرة القدم في البلاد.

انتقد براينت الحكومة لسماحها لأبراموفيتش بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة بعد أن قال إنه اطلع على وثائق حكومية رسمية من عام 2019 تصف الروسي بأنه له صلات بالدولة الروسية وارتباطه العلني بالنشاط والممارسات الفاسدة.

وفاز تشيلسي بكل البطولات الممكنة تحت ملكية رومان أبراموفيتش منذ عام 2005

تشيلسي رومان أبراموفيتش
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