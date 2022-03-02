كونتي: أعطينا الثقة لـ ميدلسبروه وخاطرنا بالخسارة.. وهكذا نستخدم طريقة العصا والجزرة

تحدث أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام عن الخسارة من ميدلسبروه في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، واستخدام طريقة "العصا والجزرة" في المؤتمرات الصحفية.

وخسرت كتيبة المدرب الإيطالي بهدف دون رد ضد الفريق الذي يخوض منافسات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (شامبيونشيب) هذا الموسم.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا فرصة جيدة للتأهل للدور المقبل واللعب في ربع نهائي بطولة مهمة مثل كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك هناك إحباط من النتيجة النهائية، اعتقد أن نوع المباراة خاصة عندما تلعب خارج أرضك مع فريق من الدرجة الأولى فأنك تعرف صعوبة المباراة".

وأضاف "لسبب ما، كان علينا محاولة قتل الخصم، سنحت لنا فرص للتسجيل لكن لم نستغلها، وأعطينا الثقة للمنافس وخاطرنا بالخسارة، وفي النهاية فاز ميدلسبروه باللقاء واستحق التأهل للدور المقبل".

وأردف "اليوم يمكننا التحدث عن الخسارة، في المباراة السابقة فزنا وقبلها خسرنا، وقبلها فزنا، لا يمكننا إخفاء الحقيقة، نمر بالكثير من التقلبات، هذه مشكلة وربما في الماضي، في رأيي هناك طريقة واحدة لمحاولة التحسن وهي الاستمرار في العمل على جميع النواحي".

وأتم "أحيانا من المهم للمدرب عندما يظهر في المؤتمر الصحفي أن يكون لديه استراتيجية، أحيانا يكون قويا وأخرى مرحا، المدربين السابقين في إيطاليا علموني أن التدريب أحيانا يجعلك تستخدم الجزرة، في بعض الأوقات تستخدم العصا وعليك استخدامها بالطريقة الصحيحة، بعد بيرنلي استخدمت العصا وفزنا، بعد ليدز مع الجزر خسرنا، المدرب يجب أن يكون واضحا في تعليماته. أعلم أن هناك مساحة كبيرة للتحسن".

وخسر توتنام بهدف دون مقابل في المباراة التي لجأت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسجل جوشوا كوبورن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 107 مع بداية الشوط الإضافي الثاني.