جوارديولا: رياض محرز أفضل ما لدينا.. أنا فخور بالمباراة التي قدمها

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن لاعبه الجزائري رياض محرز هو أفضل ما يملكه فريقه في الثلث الأخير، وذلك بعد ما قدمه أمام بيتربورو بكأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي لم يجد صعوبة في حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حين تغلب على فريق بيتربورو بهدفين دون مقابل ضمن مباريات ثمن النهائي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تأهلنا إلى الدور التالي بأمان وفي النهاية جودة لاعبينا صنعت الفارق".

وأضاف "الهدفان رائعان.. جودة رياض محرز كانت السبب في الهدف الأول، والهدف الثاني كذلك كان رائعا، كل اللاعبين كانوا رائعين".

وتابع "لطالما امتلك رياض محرز هذه الجودة في الثلث الأخير، إنه الأفضل لدينا. لقد سجل هدفا مذهلا. فخور جدا بالمباراة التي قدمها".

وأكمل "تمريرة الهدف الثاني من فيل فودين كانت ممتازة، وسيطرة جاك جريليش على الكرة كانت رائعة كذلك".

وواصل المدرب الإسباني "لقد كان جريليش شرسا في الثلث الأخير رغم عودته من الإصابة".

كما أشاد مدرب سيتي بمساهمة لاعبه الأوكراني أولكسندر زينتشينكو في ظل الغزو الروسي على بلاده.

واوضح "إنها ليست فترة سهلة له، وعائلته وبلده في هذا الوضع، ولكن لعب كرة القدم هو الأفضل بالنسبة له في الوقت الحالي".

وسجل هدفا مانشستر سيتي كل من رياض محرز في الدقيقة 60 وجاك جريليتش في الدقيقة 67.

وتستأنف مباريات ثمن النهائي يوم الأربعاء بمواجهات تشيلسي أمام لوتون، وساوثامبتون ضد وست هام وأخيرا ليفربول ضد نورويتش.

وتختتم منافسات ربع النهائي يوم الإثنين بمواجهة بين نوتنجام أمام هدرسفيلد.

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