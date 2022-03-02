بعد إقصائه لـ مانشستر يونايتد.. ميدلزبره يهزم توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي

ودع توتنام منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي من ثمن النهائي بخسارة مفاجئة أمام ميدلزبره.

وخسر توتنام بهدف دون مقابل في المباراة التي لجأت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسجل جوشوا كوبورن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 107 مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وكان ميدلزبره قد أقصى مانشستر يونايتد من دور الـ32 من المسابقة.

أما مانشستر سيتي فلم يجد صعوبة في حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتغلب مانشستر سيتي على فريق بيتيربوروه بهدفين دون مقابل ضمن مباريات ثمن النهائي.

وسجل هدفا مانشستر سيتي كل من رياض محرز في الدقيقة 60 وجاك جريليتش في الدقيقة 67.

كما تأهل فريق كريستال بالاس إلى ربع النهائي بعد التغلب على ستوك بهدفين مقابل هدف واحد.

وتستأنف مباريات ثمن النهائي اليوم الأربعاء بمواجهات تشيلسي أمام لوتون، وساوثامبتون ضد وست هام وأخيرا ليفربول ضد نورويتش.

وتختتم منافسات ربع النهائي يوم الإثنين بمواجهة بين نوتنجهام أمام هدرسفيلد.