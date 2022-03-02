الفوز الأول من 5 مباريات.. ليستر يهزم بيرنلي في ليلة عودة فاردي

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

جيمي فاردي - ليستر سيتي

استعاد ليستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على بيرنلي بثنائية دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للمسابقة.

وشهدت المباراة عودة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي للمشاركة مع الفريق بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 21 في المركز الـ18.

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 82 بهدف سجله صانع الألعاب جيمس ماديسون.

قبل أن يسجل فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 90 من المباراة ويؤكد فوز ليستر سيتي.

ويلعب ليستر سيتي في الجولة المقبلة ضد ليدز يونايتد، ويلتقي بيرنلي ضد تشيلسي.

جيمي فاردي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي بيرنلي
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