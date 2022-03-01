مؤتمر موسيماني: الفوز على فاركو اعتذار لجمهور الأهلي بعد الهزيمة من صنداونز

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 22:22

كتب : هاني العوضي

بيتسو موسيماني

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بتحقيق الفوز على فاركو، مؤكدا أن النتيجة والأداء اعتذار جماعي من الفريق للجمهور.

وفاز الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف في الجولة الـ11 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد جدا من اللاعبين وجماهير الأهلي تستحق الأداء الجيد، ومباراة فاركو هي اعتذار جماعي منا للجماهير".

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وأضاف "المباراة السابقة ضد المقاصة لعبنا بالطريقة ذاتها وهي 4-2-3-1 وسجلنا 4 أهداف ولكن أمام صنداونز لعبنا بطريقة مختلفة ومشكلتنا خلال هذه المباراة كانت أننا لم نسجل وغاب عنا التوفيق".

وأتم تصريحاته "كل مباراة لها ظروف وحسابات مختلفة وفقا لطبيعة المنافس وهو ما يحدد طريقة اللعب".

وبعد فوز الأهلي على فاركو تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

الأهلي فاركو موسيماني الدوري المصري
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