الأحمر ينفرد بصدارة الدوري.. الأهلي يبطل مفعول فاركو ويهزمه برباعية

انفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من المسابقة وأقيمت في استاد الإسكندرية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 25 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، وبعدما لعب كل منهما 9 مباريات.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 15 في المركز السابع بجدول الترتيب.

رباعية فوز الأهلي سجلها محمد مجدي "أفشة" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات.

بينما جاء هدف فاركو الوحيد بقدم المهاجم أحمد الصغيري.

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي كثيرا ليهاجم بقوة ويهدد مرمى فاركو وانطلق أحمد عبد القادر في الدقيقة 4 من الناحية اليسرى ومر من الدفاع وسدد كرة مرت أعلى عارضة محمد صبحي.

وفي الهجمة التالية للأحمر بعدها بدقيقة واحدة واصل عبد القادر الاختراق من الناحية اليسرى ومرر كرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ليقابلها مهاجم الأهلي بتسديدة مباشرة سكن شباك محمد صبحي وسجل الأحمر الهدف الأول في الدقيقة 5.

وانتظر الأهلي دقيقتين ليضف الهدف الثاني في الدقيقة 7 بقدم محمد مجدي "أفشة" بعد تمريرة طويلة من رامي ربيعة وضعت صانع ألعاب الأهلي في انفراد بالمرمى، قبل أن يسدد في الشباك.

واستمر ضغط الأهلي القوي وسجل الأحمر الهدف الثالث في الدقيقة 13 بعد عرضية من محمد هاني وصلت إلى محمد شريف الذي مررها بشكل مباشر إلى أفشة ليضعها صانع الألعاب في الشباك. مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وجاء الدور على فاركو ليسجل في شباك الأهلي بعد تسديدة قوية من سوكاري تصدى لها الشناوي وأكملها أحمد الصغيري في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 17.

وأهدر عمرو السولية الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 38 بعد تمريرة طويلة متقنة من رامي ربيعة وضعته في مواجهة المرمى، قبل أن يسدد بجوار قائم محمد صبحي.

وسجل محمد شريف الهدف الرابع في الدقيقة 39، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل مهاجم الأهلي.

وسدد لويس ميكيسوني كرة قوية أبعدها محمد صبحي في فرصة خطيرة للأهلي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي بيرسي تاو وأليو ديانج بدلا من ميكيسوني وحمدي فتحي.

وتألق محمد الشناوي بعد تسديدة مباشرة من رزقي حمرون وأبعد كرة كادت تسفر عن الهدف الثاني لفاركو.

وشارك الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

وأهدر بيرسي تاو فرصة إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعدما انفرد بالمرمى قبل أن يمسك محمد صبحي حارس فاركو بالكرة.

وفي الدقيقة 86 سجل حسين الشحات هدف الأهلي الرابع بعد عرضية أرضية من علي معلول وصلت له داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها إلى شباك محمد صبحي.

وأجرى موسيماني التبديل الخامس والأخير بنزول حسام حسن بدلا من أفشة.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أي تغيير في النتيجة، ليفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.