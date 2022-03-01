تيليجراف: أبراموفيتش يفكر لأول مرة في بيع تشيلسي

ينتظر رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي عطاءات لبيع النادي ليفكر لأول مرة في بيع النادي.

وكانت قد تصاعدت ردود الأفعال بعد غزو أوكرانيا لروسيا مع مطالبات بإبعاد أبراموفيتش عن ملكية أي نادي في إنجلترا.

وكان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قد أصدر بيانا أعلن فيه تسليم إدارة النادي لـ المؤسسة الخيرية.

وكشفت صحيفة تيليجراف البريطانية أن أبراموفيتش سيتلقى عطاءات لبيع النادي هذا الأسبوع مع ثلاثة أطراف على الأقل.

وأوضح التقرير أنه يتم إعداد العروض للوصول إلى أبراموفيتش بحلول نهاية الأسبوع مع التهديد بفرض عقوبات على مالك نادي تشيلسي، الذي واجه دعوات لتجميد أصوله ومصادرتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصر تشيلسي سابقا على أن النادي ليس للبيع ولكن يبدو أن الرأي بدأ يتغير مع تطور الأحداث.

وأشارت مزاعم إلى أن أبراموفيتش يستعد ايضا لبيع قصره في حدائق قصر كينسينجتون.

وتتمثل إحدى العقبات الكبيرة المحتملة أمام بيع تشيلسي في معاقبة أبراموفيتش قبل نهاية الأسبوع، إذ سيتعين على الأطراف المعنية انتظار الوضوح بشأن ما إذا يمكنهم البيع مع أبراموفيتش وشركائه أم لا.

وكان أبراموفيتش قد رفض سابقا عروضا بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني لتشيلسي في حين أن ديون النادي له تبلع 1.51 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت نيويورك تايمز في وقت سابق أن كريس براينت النائب عن حزب العمال المعارض في بريطانيا قال للبرلمان يوم الخميس أن أبراموفيتش يجب ألا يكون قادرا على امتلاك ناد لكرة القدم في البلاد.

انتقد براينت الحكومة لسماحها لأبراموفيتش بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة بعد أن قال إنه اطلع على وثائق حكومية رسمية من عام 2019 تصف الروسي بأنه له صلات بالدولة الروسية وارتباطه العلني بالنشاط والممارسات الفاسدة.

وفاز تشيلسي بكل البطولات الممكنة تحت ملكية رومان أبراموفيتش منذ عام 2005