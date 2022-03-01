رومانو: ناد جديد يدخل على خط المعركة من أجل هالاند

كشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس الموثوق، عن دخول ناد جديد من أجل التعاقد من نجم هجوم دورتموند، إرلينج هالاند.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي

وقال رومانو عبر تويتر إن المدير الرياضي تشيكى بيجريستين اجتمع مع وكيل هالاند، الإيطالي مينو رايولا.

وبالتالي، دخل سيتي على خط المعركة، في وجود قطبي إسبانيا المفضلين لضم المعجزة النرويجية، برشلونة وريال مدريد.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا يُفعل من الصيف المقبل يتيح له الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 75 مليون يورو.

ويتألق صاحب الـ 21 عاما هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفا في 14 مباراة في الدوري الألماني.

وسجل هالاند 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس ألمانيا بعد انتقال أسود فيستفاليا للبطولة.