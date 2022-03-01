توخيل ينفعل على صحفي بسبب أسئلته عن الحرب الروسية وإبراموفيتش

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

توخيل

انفعل توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بسبب تكرار الأسئلة عن موقفه من الحرب الروسية على أوكرانيا والروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي.

في البداية أجاب توخيل على سؤال أحد الصحفيين حول الغزو الروسي لأوكرانيا بقوله "لست على علم بأي تفاصيل ولست على علم بالموقف برمته. هناك مواقف أكثر أهمية بكثير من كرة القدم".

وحين سئله صحفي آخر في عن الحرب وأبراموفيتش انفعل قائلا "اسمع، عليك أن تتوقف عن طرح هذه الأسئلة، أنا لست سياسيا".

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وأضاف "بصراحة، لا يمكنني إلا أن أكرر ما قلته بالفعل. أشعر بالسوء لتكرار ذلك لأنني لم أشهد حربًا من قبل".

وواصل "أشعر بالسوء عند الحديث عن ذلك لأنني محظوظ للغاية، يمكنني الجلوس هنا في سلام".

وأتم "أبذل قصارى جهدي ولكن عليك التوقف عن طرح هذه الأسئلة التي ليس لدي إجابات عليها".

وكان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قد أصدر بيانا أعلن فيه تسليم إدارة النادي لـ المؤسسة الخيرية.

أبراموفيتش لم يغادر تشيلسي أو يتنحى عن ملكية النادي، وإنما وكل مهمة الإدارة إلى مؤسسة تشيلسي الخيرية "Chelsea’s charitable Foundation" دون أن يوضح أسباب ذلك بشكل علني في البيان.

وأوضحت نيويورك تايمز في وقت سابق أن كريس براينت النائب عن حزب العمال المعارض في بريطانيا قال للبرلمان يوم الخميس أن أبراموفيتش يجب ألا يكون قادرا على امتلاك ناد لكرة القدم في البلاد.

انتقد براينت الحكومة لسماحها لأبراموفيتش بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة بعد أن قال إنه اطلع على وثائق حكومية رسمية من عام 2019 تصف الروسي بأنه له صلات بالدولة الروسية وارتباطه العلني بالنشاط والممارسات الفاسدة.

وفاز تشيلسي بكل البطولات الممكنة تحت ملكية رومان أبراموفيتش منذ عام 2005.

توماس توخيل تشيلسي رومان أبراموفيتش
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