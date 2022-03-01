أديداس توقف تعاملها مع المنتخبات الروسية

أعلنت شركة أديداس الألمانية توقف تعاملها مع المنتخبات الروسية لكرة القدم على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم الشركة العريقة في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن أديداس قررت إيقاف التعامل مع الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وترتدي المنتخبات الروسية لكرة القدم ملابسها من شركة أديداس منذ عام 2008.

وتم تجديد التعاقد قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا في 2018 لمدة 4 أعوام، وكان من المفترض أن ينتهي في الصيف المقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة عديد العقوبات على روسيا في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، جاءت كالتالي:

- استبعاد من ملحق تصفيات كأس العالم

- استبعاد سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي

- استبعاد المنتخب من يورو السيدات

- نقل ملعب نهائي دوري الأبطال

- إلغاء عقد الرعاية مع شركة Gazprom

- مقاطعة منتخبات بولندا والتشيك والسويد وفرنسا وإنجلترا وسويسرا

- سحب تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة من روسيا