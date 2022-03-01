كلوب: لا نفكر في التتويج بالرباعية.. هذا جنون

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول بلقب كأس الرابطة

استبعد يورجن كلوب مدرب ليفربول تفكير فريقه في حصد 4 ألقاب هذا الموسم، رغم إمكانية حدوث ذلك.

وحصد كلوب لقبه الأول هذا الموسم، حين توج بكأس رابطة المحترفين يوم الأحد على حساب تشيلسي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "التتويج بالرباعية؟ لم يفز أي فريق إنجليزي في التاريخ لأنه أمر صعب للغاية. لسنا قريبين حتى من التفكير في شيء مجنون مثل هذا".

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وأضاف "نعم توجنا بكأس رابطة المحترفين، لكننا خلف مانشستر سيتي في جدول الدوري، ونواجه نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء، وتنتظرنا مباريات صعبة في الدوري".

وتابع المدرب الألماني "سنواجه الكثير من فرق كرة القدم الجيدة من الآن وحتى نهاية مايو".

ليفربول، الذي حصد كأس الرابطة بفضل ركلات الترجيح، ينافس هذا الموسم على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

فالفريق الذي يضم محمد صلاح يتواجد في المركز الثاني بجدول الدوري خلف سيتي بفارق 6 نقاط وله مباراة مؤجلة، وقطع نصف الطريق نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر 2-0 خارج ملعبه في ذهاب دور الـ16، كما يواجه نورويتش في دور الـ16 من كأس إنجلترا.

وواصل "حتى مانشستر سيتي بكل الجودة التي يتمتعون بها خلال السنوات القليلة الماضية لم يتمكنوا من الفوز بالرباعية، وهذا يظهر مدى صعوبة الأمر".

وتابع كلوب "للفوز بشيء ما عليك أن تركز على الخطوة التالية وليس الخطوة التي تليها، هذا ما نفعله".

وأكمل "خطاب الاتحاد الإنجليزي لهارفي إليوت بسبب الاحتفال بشمروخ عقب النهائي؟ سأتحدث معه حول ذلك، إنه لاعب صغير السن، ولا يزال صبيا خارج الملعب".

واستدرك "لقد ارتكب خطأ، ويمكنني أن أعدكم بأنه لن يفعل ذلك مرة أخرى. ما حدث ليس أسوأ شيء حدث على الإطلاق في كرة القدم".

وأتم "أنا شخصيا كنت متحمسا للغاية في تلك اللحظات رغم أني أكبر منه بأربعة أضعاف عمره".

ليفربول يورجن كلوب
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