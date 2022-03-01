روبرتسون: كنا نعاني دائما في مباريات الكؤوس

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول بلقب كأس الرابطة

يشعر أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه كان يعاني دائما في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، عكس تألقه في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الإنجليزي.

وحصد روبرتسون لقبه الأول في الكؤوس المحلية، حين توج بكأس رابطة المحترفين يوم الأحد على حساب تشيلسي.

وقال روبرتسون في تصريحات لجريدة ليفربول إيكو: "منافسات الكأس مهمة دائما، لقد قدمنا أداءً أفضل كثيرا فيها هذا الموسم. وأتمنى يستمر ذلك لفترة طويلة".

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وأضاف "تخطي العقبات في مباريات الكأس يقدم لك الكثير من الأشياء، يمكن أن يمنحك الكثير من الثقة وأعتقد أننا أخذنا ذلك للتو من الفوز بكأس رابطة المحترفين".

وتابع "منذ أن انضممت لليفربول، لم ننجح في الكؤوس المحلية، نقدم أداءً جيدا في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الإنجليزي لكننا كنا نعاني في الكؤوس المحلية ونريد تصحيح هذا الاخفاق".

ليفربول، الذي حصد كأس الرابطة بفضل ركلات الترجيح، ينافس هذا الموسم على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكمل "منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي ستعود مرة أخرى في منتصف الأسبوع ولدينا مباراة صعبة ضد نورويتش سيتي، نتمنى أن نتمكن من تجاوز هذه العقبة والوصول إلى الدور ربع النهائي".

اللاعب الاسكتلندي شارك كأساسي في لقاء نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ولم تشهد الأشواط الإضافية أي أهداف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وانتصر ليفربول بنتيجة 11-10 بعدما أهدر حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا الركلة الأخيرة.

ليفربول أندي روبرتسون
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