سونج: ممتن لاختياري مدربا لـ الكاميرون.. أقدر حجم المسؤولية

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

ريجوبير سونج - الكاميرون

أعرب ريجوبير سونج مدرب الكاميرون ونجمها السابق عن سعادته بإسناد مهمة قيادة الأسود غير المروضة.

وتولى سونج مقاليد الحكم في منتخب الكاميرون خلفا للبرتغالي أنتونيو كونسيساو الذي احتل المركز الثالث مع الفريق في كأس إفريقيا 2021.

وقال سونج عبر تويتر:"قميص منتخب الكاميرون منحني كل شيء. ممتن لذلك".

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وأضاف "أتشرف باختياري مدربا للفريق".

وأتم "سعيد جدا وأدرك حجم المسؤولية التي الملقاة على عاتقي".

وسبق لسونج (45 عاما) قيادة منتخب الكاميرون للمحليين في أمم إفريقيا 2018 والتي ودعها من دور المجموعات.

كما أنه تولى قيادة منتخب الكاميرون الأول بشكل مؤقت في عام 2018 ولكنه لم يخض أي مباراة.

كما سبق له قيادة منتخب الكاميرون الأولمبي وشارك في أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر 2019 ولكنه ودع المسابقة من الدور الأول كذلك.

وسيكون الاختبار الأول لسونج في شهر مارس المقبل بملاقاة الجزائر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الكاميرون سونج
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