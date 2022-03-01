سونج: ممتن لاختياري مدربا لـ الكاميرون.. أقدر حجم المسؤولية

أعرب ريجوبير سونج مدرب الكاميرون ونجمها السابق عن سعادته بإسناد مهمة قيادة الأسود غير المروضة.

وتولى سونج مقاليد الحكم في منتخب الكاميرون خلفا للبرتغالي أنتونيو كونسيساو الذي احتل المركز الثالث مع الفريق في كأس إفريقيا 2021.

وقال سونج عبر تويتر:"قميص منتخب الكاميرون منحني كل شيء. ممتن لذلك".

وأضاف "أتشرف باختياري مدربا للفريق".

وأتم "سعيد جدا وأدرك حجم المسؤولية التي الملقاة على عاتقي".

Le #Cameroun et le maillot des @LIndomptables m'ont tout donné. Je suis reconnaissant. Je suis honoré d'avoir été choisi pour encadrer la sélection fanion du Cameroun. Au delà du privilège et la joie qui m'animent, je mesure le sens des responsabilités qui me sont confiées. pic.twitter.com/bh1pNnuGlg — Rigobert Song Officiel (@Song_Officiel_4) March 1, 2022

وسبق لسونج (45 عاما) قيادة منتخب الكاميرون للمحليين في أمم إفريقيا 2018 والتي ودعها من دور المجموعات.

كما أنه تولى قيادة منتخب الكاميرون الأول بشكل مؤقت في عام 2018 ولكنه لم يخض أي مباراة.

كما سبق له قيادة منتخب الكاميرون الأولمبي وشارك في أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر 2019 ولكنه ودع المسابقة من الدور الأول كذلك.

وسيكون الاختبار الأول لسونج في شهر مارس المقبل بملاقاة الجزائر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.