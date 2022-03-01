عقوبة جديدة.. الاتحاد الأوروبي يجمد أصول الملياردير عثمانوف أحد المساهمين في إيفرتون

قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول الملياردير الروسي أليشر عثمانوف المساهم في نادي إيفرتون.

بحسب صحيفة تليجراف وشبكة بي بي سي، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراره بتوقيع عقوبة على رجل الأعمال الروسي بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

ووصف الاتحاد الأوروبي عثمانوف بالداعم القوي لبوتين ولديه ذراع في حرب اوكرانيا.

تشمل القيود حظر إتاحة الأموال والسفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وترعى شركة USM Holdings المملوكة لعثمانوف أرض تدريب إيفرتون ويمتلك التسمية الحصري في ملعب إيفرتون الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة عديد العقوبات على روسيا في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، جاءت كالتالي:

-استبعاد من ملحق تصفيات كأس العالم

-استبعاد سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي

-استبعاد المنتخب من يورو السيدات

-نقل ملعب نهائي دوري الأبطال

-إلغاء عقد الرعاية مع شركة Gazprom

-مقاطعة منتخبات بولندا والتشيك والسويد وفرنسا وإنجلترا وسويسرا

-سحب تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة من روسيا