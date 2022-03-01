بيراميدز يطلب استضافة نهائي الكونفدرالية

طلب نادي بيراميدز رسميا استضافة ملعبه للمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية 2021-2022 التي يشارك فيها.

وأعلن ممدوح عيد رئيس بيراميدز التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن طلب استضافة وتنظيم المباراة النهائية على ملعب 30 يونيو.

وأشاد بيراميدز في بيان عبر حسابه الرسمي إلى "التعاون والدعم الذي قدمه السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي أكد دعمه الكامل لطلب النادي لاستضافة وتنظيم نهائي الكونفدرالية بملعب الدفاع الجوي، مشددا على وقوفه ومساندته لمطلب النادي الذي يقدم صورة طيبة للكرة المصرية خلال مشاركته في البطولة ومشددا على توفير أي مطالب لإنجاح الحدث حال وقوع اختيار الكاف على استاد الدفاع الجوي لاستضافة النهائي القاري في نسخته الحالية".

وأشار إلى أنه "تواصل مع المسؤولين في اتحاد الكرة، لإرسال الطلب من خلال الاتحاد، وأكدوا دعمهم لطلب بيراميدز، الذي يسير بصورة رائعة في البطولة".

وأضاف "كما تواصل بيراميدز مع المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس فيفا الأعلى والمكتب التنفيذي للكاف، لدعم طلب النادي لاستضافة المباراة النهائية على أرض مصر".

ويحتل بيراميدز قمة المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية بعد فوزه في 3 مباريات.

ويشارك النادي في البطولة القارية للموسم الثالث على التوالي.

في 2020 خسر النهائي أمام نهضة بركان المغربي.

وفي الموسم الماضي أقصته ركلات الترجيح من الدور نصف النهائي أمام الرجاء المغربي.