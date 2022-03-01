سكاي: لجنة الحكام تعتذر لـ إيفرتون بسبب اللقطة الجدلية أمام سيتي

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن نادي إيفرتون تلقى اعتذارا من مايك رايلي رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي بسبب اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد فشل حكم الفيديو المساعد في منح إيفرتون ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراته ضد مانشستر سيتي.

وكان نادي إيفرتون قد تقدم يوم الإثنين بشكوى رسمية إلى رابطة الدوري الإنجليزي بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذها الحكام في لقاء الفريق ضد مانشستر سيتي.

بعدها أجرى مايك رايلي مكالمات هاتفية شخصية لكل من بيل كينرايت رئيس إيفرتون وفرانك لامبارد المدير الفني للاعتذار عن قرار حكم الفيديو المساعد بعدم منح الفريق ركلة جزاء ضد سيتي، حسب سكاي.

نادي إيفرتون أبدى انزعاجه التام من بعض قرارات التحكيم التي اتخذت في المباريات الأخيرة، وطالب على الأقل باعتذار للمدرب فرانك لامبارد ولاعبيه.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مثير للجدل بعدم منح إيفرتون ركلة جزاء في وقت متأخر من لقاء السبت مع مانشستر سيتي بسبب لمسة يد محتملة على رودري لاعب وسط الفريق السماوي، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 1-0.

رودري استخدم ذراعه للسيطرة على كرة مرتدة في صندوق إيفرتون بعد فترة وجيزة من هدف فيل فودين الذي تقدم لسيتي في ملعب جوديسون بارك.

لكن الحكم بول تيرني لم ير الكرة، فيما قرر كريس كافاناج حكم الفيديو المساعد عدم منح ركلة جزاء بعد مراجعة مطولة.

من جهته، علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة إيفرتون الأخيرة.

وقال بيب عن المطالبة بركلة جزاء ضد رودريجو: "هل يمكن أن تحدد هذه اللعبة مسار الموسم؟ بالتأكيد.. سأراجع بعض اللعبات الأخرى. ما أريد قوله هو إنه إذا لم تكن اللعبة تسللا من البداية فهي ركلة جزاء".

وسجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 82 من المباراة.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 66 في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للريدز.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز الـ17.