قذيفة زيزو تفوز بهدف الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.. وغياب المصريين عن تشكيل الأسبوع

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 22:26

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في الوداد

ظفر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك بجائزة أفضل هدف في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا والذي سجله في مرمى الوداد.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

وكان الزمالك خسر من الوداد في ملعب محمد الخامس في المغرب بثلاثة أهداف لهدف السبت الماضي.

ولكن على الرغم من الهزيمة فإن الهدف الذي جاء من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء توج بجائزة الأفضل في الجولة.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فوز زيزو بالجائزة.

فيما خلى تشكيل فريق الأسبوع من لاعبي الأهلي والزمالك بعد الهزيمة ضد ماميلودي صنداونز والوداد على التوالي.

وكان الأهلي خسر أمام صنداونز في استاد القاهرة بهدف دون رد.

زيزو الزمالك الأهلي في إفريقيا
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