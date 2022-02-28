قذيفة زيزو تفوز بهدف الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.. وغياب المصريين عن تشكيل الأسبوع

ظفر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك بجائزة أفضل هدف في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا والذي سجله في مرمى الوداد.

أحمد سيد زيزو النادي : الزمالك

وكان الزمالك خسر من الوداد في ملعب محمد الخامس في المغرب بثلاثة أهداف لهدف السبت الماضي.

ولكن على الرغم من الهزيمة فإن الهدف الذي جاء من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء توج بجائزة الأفضل في الجولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فوز زيزو بالجائزة.

خـــيــال! 🤯 تسديدة ولا أروع من أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك أمام الوداد، استحق عليها هدف الأسبوع في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. 🔥#TotalEnergiesCAFCL | @ZSCOfficial pic.twitter.com/V8tyfWoVFs — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 28, 2022

فيما خلى تشكيل فريق الأسبوع من لاعبي الأهلي والزمالك بعد الهزيمة ضد ماميلودي صنداونز والوداد على التوالي.

🇹🇳 الترجي ✖️ 3

🇿🇦 ماميلودي صنداونز ✖️ 3

🇸🇩 المريخ ✖️ 1

🇲🇦 الوداد ✖️ 1

🇿🇦 أمازولو ✖️ 1

🇦🇴 بترو اتليتكو ✖️ 1

🇩🇿 شباب بلوزداد ✖️ 1



تشكيل الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا! 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Qobsknr8Yy — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 28, 2022

وكان الأهلي خسر أمام صنداونز في استاد القاهرة بهدف دون رد.