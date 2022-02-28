جيسي مارش يخلف بيلسا في ليدز يونايتد

أعلن ليدز يونايتد تعاقده رسميا مع المدرب الأمريكي جيسي مارش لتولي مهمة تدريب الفريق.

ومن المنتظر أن يستمر مارش مع ليدز يونايتد حتى يونيو 2025.

وتولى مارش منصب المدرب المساعد لمنتخب أمريكا، ثم درب مونتريال ونيويورك ريد بول ولايبزيج وسالسبورج.

ورحل مارش عن لايبزيج في 5 ديسمبر 2021.

وقال فيكتور أورتا مدير كرة القدم في ليدز يونايتد: "يسعدنا أن نرحب بجيسي في النادي ومتحمسون لأن يقودنا في المرحلة المقبلة".

وأضاف "جيسي شخص حددناه منذ عدة سنوات خلال الفترة التي قضاها في ريد بول سالزبورج ونعتقد أن فلسفته وأسلوبه في كرة القدم يتماشى مع فلسفة النادي وسيناسب اللاعبين بشكل جيد للغاية".

وتابع "لدينا خطة طويلة المدى ونعتقد اعتقادا راسخا أنه يمكن أن يأخذ ليدز يونايتد إلى مستوى أعلى ونحن متحمسون لما يخبئه المستقبل".

وأعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد إقالة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا ليسدل الستار على حقبة عمرها أكثر من 3 سنوات ونصف.

وعلق أندريا رادريزاني رئيس النادي عبر الموقع الرسمي:"هذا القرار هو الأصعب خلال فترتي مع ليدز".

وكشف النادي أنه بصدد عمل تكريم دائم لبييلسا (66 عاما) في ملعب إلاند رود وسيعلن في وقت قريب.

وأوضح أنه سيعلن مدربه الجديد غدا الإثنين.

وبذلك انتهى مشوار المدرب الملقب بـ"المجنون" مع نادي ليدز يونايتد الذي عانى الأمرين في المباريات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استقبل 3 أهداف في تعادله مع أستون فيلا، ثم أمطر إيفرتون شباكه بثلاثية، ثم سقط على يد مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2، قبل أن يسحقه ليفربول بسداسية، وكانت رباعية توتنام يوم السبت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.