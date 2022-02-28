مران الزمالك – تدريبات استشفائية للاعبين وتقسيمة قوية

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 20:59

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الوداد

خاض لاعبو الزمالك اليوم الإثنين تدريبات استشفائية استعدادا للقاء فيوتشر في الجولة العاشرة من الدوري يوم الأربعاء المقبل في استاد القاهرة.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا أساسين في مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا بخوض تدريبات استشفائية تجنبا لإجهادهم.

وخاض الحراس تدريبات قوية تحت قيادة مدربهم أيمن طاهر.

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وفي ختام المران أجرى الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة أسامة نبيه تقسيمة قوية وتم التركيز على تطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أعلن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

هذا بالإضافة لفسخ تعاقد باتريس كارتيرون بالتراضي عقب الهزيمة من الوداد بثلاثة أهداف لهدف.

الزمالك فيوتشر في الدوري
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