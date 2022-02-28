العدد في تزايد مستمر.. لاعبة روسية تعلن رفضها للحرب على أوكرانيا

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

أناستازيا بافليوتشينكوفا لاعبة التنس الروسية

روسيا أوكرانيا أناستازيا بافليوتشينكوفا
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