ظهور فلسطيني وجزائري في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة

ظهر الثنائي خالد النبريصي ومحمد بن خماسة في قائمة الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة.

ويلعب الإسماعيلي ضد المقاصة في الجولة الـ11 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد الكلية الحربية.

وشهدت القائمة ظهور الفلسطيني خالد النبريصي، والجزائري بن خماسة، وهو الثنائي الذي انضم لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان – أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – عمرو الحلواني

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد عادل – محمد بن خماسة – محمد عبد السميع – أحمد مدبولي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – أحمد مصطفى – جان موريل – وجيه عبد الحكيم – دييجو فرناندو – خالد النبريصي

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط. ويأتي المقاصة في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.