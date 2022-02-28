رويترز: قرارات مصيرية من فيفا تجاه روسيا

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإصدار قرارات تجاه روسيا بعد الأحداث الأخيرة وغزو أوكرانيا.

وبحسب مارتن زيجلير من ذا تايمز، فإن الاجتماع الذي كان مقررا أن يقام غدا سيعقد اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت إنجلترا.

سايمون إيفانز من رويترز أوضح أن الاتحاد الدولي يستعد لإيقاف كل الفرق والمنتخبات الروسية حتى إشعار آخر.

يجري فيفا محادثات متقدمة بشأن ذلك. اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا المساء لكن التعليق يعني خروج روسيا من تصفيات كأس العالم ما لم يحدث تغيير جذري في الوضع قبل 24 مارس.

ويلعب منتخب روسيا مع بولندا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

ورفض منتخب بولندا في وقت سابق اللعب مع روسيا.

وعلى صعيد الكرة النسائية، من المنتظر أن يتم إبعاد منتخب روسيا من المشاركة في اليورو ليحل منتخب البرتغال مكانه.

وفي الأندية، سيتم استبعاد نادي سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي ليصعد لايبزيج الألماني مباشرة إلى ربع النهائي.