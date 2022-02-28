أولى رسائل أسامة نبيه للاعبي الزمالك

عقد أسامة نبيه المدرب العام الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق التدريب اليوم الاثنين على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر، في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

ووجه نبيه عدة رسائل للاعبي الفريق لتحفيزهم على الظهور بشكل أفضل في الفترة المقبلة، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد من أجل عودة الفريق لمكانته المعهودة والمنافسة بقوة على جميع البطولات، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

كما شدد نبيه على ضرورة تقدير اللاعبين لقميص نادي الزمالك والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام بإستاد القاهرة الدولي.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

وقال كارتيرون في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي مع الزمالك بالتراضي وأشكر الإدارة والنادي والجماهير".

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، بدأ أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر مدرب الحراس مهام عملهم اليوم بالتواجد في ملعب دريم بالسادس من أكتوبر لقيادة تدريب الفريق الأبيض.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وجمعت جلسة بين مرتضى منصور رئيس النادي، وكارتيرون، في الساعات الماضية، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي بدأت بالتعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة 2-2 في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ثم الخسارة من سموحة في الدوري 2-0، ثم التعادل مع ساجرادا إسبيرانسا 0-0 في أنجولا، قبل الخسارة من الوداد المغربي في المغرب 3-1.

وبذلك، تنتهي الفترة الثانية للمدرب الفرنسي في قيادة الزمالك.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك في مارس 2021 خلفًا لـ جايمي باتشيكو.

وقاد كارتيرون الزمالك في 40 مباراة، فاز في 27 منها، وتعادل في 8، وخسر 5.

وحصد كارتيرون لقب الدوري المصري مع الزمالك الموسم الماضي.

وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ كارتيرون مع الزمالك، بعد ولايته الأولى بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، فترة فاز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

كما يمتلك الزمالك نقطتين من تعادلين وهزيمة في 3 جولات بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تركته في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف بترو لواندا الأنجولي والوداد البيضاوي المغربي.