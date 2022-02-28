جوارديولا يعلق على اللقطة الجدلية في لقاء إيفرتون

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة إيفرتون الأخيرة.

ولمست الكرة يد رودريجو لاعب وسط سيتي في منطقة الجزاء لكن الكرة لم تحتسب ركلة جزاء بعد مراجعتها من قبل حكم الفيديو المساعد، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي 1-0.

وقال بيب عن المطالبة بركلة جزاء ضد رودريجو: "هل يمكن أن تحدد هذه اللعبة مسار الموسم؟ بالتأكيد.. سأراجع بعض اللعبات الأخرى. ما أريد قوله هو إنه إذا لم تكن اللعبة تسللا من البداية فهي ركلة جزاء".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "طوال الوقت كانت المباريات في ملعب جوديسون بارك صعبة علينا".

وتابع "احتفلنا لأننا نعرف مدى صعوبة الأمر، لقد كان مثالا جيدا لما ستكون عليه الـ11 مباراة المتبقية من الدوري".

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رودري استخدم ذراعه للسيطرة على كرة مرتدة في صندوق إيفرتون بعد فترة وجيزة من هدف فيل فودين الذي تقدم لسيتي في ملعب جوديسون بارك.

لكن الحكم بول تيرني لم ير الكرة، فيما قرر كريس كافاناج حكم الفيديو المساعد عدم منح ركلة جزاء بعد مراجعة مطولة.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 66 في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للريدز.

وأكد بيب مشاركة لاعبه الأوكراني أولكسندر زينتشينكو في لقاء بيتربورو بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح "أعتقد أنه من الجيد لزينتشينكو اللعب وإظهار سبب وجوده هنا".

وواصل "مباراة بيتربورو حاسمة، إنها بمثابة مباراة نهائية. بالطبع هم ليسوا في أفضل مركز في دوري القسم الثاني، لكن سنستعد جيدا لمواجهتهم".

وأتم "سنذهب للمباراة ونحاول الوصول إلى ربع النهائي".