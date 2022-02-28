في الجول يوضح سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام فاركو
الإثنين، 28 فبراير 2022 - 16:20
كتب : أحمد الخولي
لم يظهر اسم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في قائمة فريقه التي أعُلنت قبل قليل استعدادا لفاركو يوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن السبب هو إصابة اللاعب البالغ عمره 29 عاما.
وشكا ياسر من آلام في العضلة الخلفية وسيجري آشعة للاطمئنان على الإصابة.
ولذلك خرج من قائمة المدرب بيتسو موسيماني التي تستعد لمواجهة فاركو. (طالع القائمة من هنا)
ويسعى الأهلي لاستعادة صدارة الدوري المصري الممتاز حين يواجه فاركو على ملعب الإسكندرية.
ويحتل الأهلي وصافة الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز وخاض الأخير مباراة أكثر من الأول.
وتنطلق المباراة الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
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