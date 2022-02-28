قائمة الأهلي - استبعاد ياسر إبراهيم واستمرار غياب أيمن أشرف.. وتواجد تاو أمام فاركو
الإثنين، 28 فبراير 2022 - 15:33
كتب : FilGoal
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.
وشهدت القائمة استمرار غياب أيمن أشرف مدافع الفريق للإصابة بينما غاب ياسر إبراهيم.
ويستضيف فاركو فريق الأهلي في الثامنة من مساء غدا الثلاثاء على استاد برج العرب.
وجاءت قائمة الأهلي التي تضم 22 لاعبا كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير
الدفاع: رامي ربيعة - محمد نصير - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم فؤاد - محمود وحيد - علي معلول
الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد محمود - طاهر محمد - حسين الشحات - لويس ميكيسوني - بيرسي تاو
الهجوم: حسام حسن - محمد شريف.
ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 22 نقاط من ثماني مباريات خلف بيراميدز بفارق نقطة واحدة ولعب بيراميدز مباراة زائدة.
أما فاركو فيتواجد في المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد خوض 10 مباريات.