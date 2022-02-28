قائمة الأهلي - استبعاد ياسر إبراهيم واستمرار غياب أيمن أشرف.. وتواجد تاو أمام فاركو

كارتيرون: أنهيت التعاقد بشكل ودي وعدم اللجوء لـ فيفا من أجل إمكانية عودتي مجددا

مرتضى منصور: أنهينا التعاقد مع كارتيرون بصورة متحضرة.. وبدأنا البحث عن مدرب يليق بـ الزمالك

مصدر مقرب من كارتيرون يكشف لـ في الجول عن خطوته المقبلة.. "عرضان سعوديان"

في الجول يكشف التفاصيل المالية لفسخ تعاقد كارتيرون مع الزمالك

خبر في الجول – نبيه يقود الزمالك حتى التعاقد مع مدرب أجنبي

باتريس كارتيرون يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب الزمالك

مباشر في الدوري - ايسترن كومباني (1)(0) سيراميكا كليوباترا.. جووول أول

أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج إلى فترة من الصمت.. ولم أكن أفضل الانضمام للجهاز الفني