سكاي: الاتحاد الإنجليزي يتواصل مع لاعب ليفربول بسبب شمروخ نهائي كأس الرابطة

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن الاتحاد الإنجليزي تواصل مع هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب الاحتفال بشمروخ عقب التتويج بكأس الرابطة.

ليفربول حصد كأس رابطة المحترفين بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

وأوضح تقرير سكاي أن الاتحاد الإنجليزي شاهد لقطة احتفال اللاعب وهو يحمل أحد الشماريخ الملقاة من المدرجات.

وقرر الاتحاد الإنجليزي التواصل مع اللاعب للتعليق على الواقعة.

من جهته، رفض نادي ليفربول التعليق على الأمر عندما تواصلت معه الشبكة الإنجليزية الشهيرة.

The FA have written to Harvey Elliot for his observations after he was seen handling a red smoke flare at the Carabao Cup final. pic.twitter.com/1agvPpyhCL — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 28, 2022

اللاعب الشاب، الذي أصبح أصغر لاعبي ليفربول تتويجا بكأس الرابطة، شارك كبديل في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

لم تشهد الأشواط الإضافية أي أهداف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وانتصر ليفربول بنتيجة 11-10 بعدما أهدر حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا الركلة الأخيرة.