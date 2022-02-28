سكاي: الاتحاد الإنجليزي يتواصل مع لاعب ليفربول بسبب شمروخ نهائي كأس الرابطة

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ليفربول بالفوز بكأس الرابطة

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن الاتحاد الإنجليزي تواصل مع هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب الاحتفال بشمروخ عقب التتويج بكأس الرابطة.

ليفربول حصد كأس رابطة المحترفين بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

وأوضح تقرير سكاي أن الاتحاد الإنجليزي شاهد لقطة احتفال اللاعب وهو يحمل أحد الشماريخ الملقاة من المدرجات.

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وقرر الاتحاد الإنجليزي التواصل مع اللاعب للتعليق على الواقعة.

من جهته، رفض نادي ليفربول التعليق على الأمر عندما تواصلت معه الشبكة الإنجليزية الشهيرة.

اللاعب الشاب، الذي أصبح أصغر لاعبي ليفربول تتويجا بكأس الرابطة، شارك كبديل في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

لم تشهد الأشواط الإضافية أي أهداف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وانتصر ليفربول بنتيجة 11-10 بعدما أهدر حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا الركلة الأخيرة.

ليفربول تشيلسي هارفي إليوت
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