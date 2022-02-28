سكاي: إيفرتون يشكو حكام لقاء مانشستر سيتي رسميا.. ويطالب بالاعتذار

تقدم نادي إيفرتون بشكوى رسمية إلى رابطة الدوري الإنجليزي بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذها الحكام في لقاء الفريق ضد مانشستر سيتي، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأفاد تقرير سكاي بأن نادي إيفرتون منزعج تماما من بعض قرارات التحكيم التي اتخذت في المباريات الأخيرة، ويطالبون على الأقل باعتذار للمدرب فرانك لامبارد ولاعبيه.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مثير للجدل بعدم منح إيفرتون ركلة جزاء في وقت متأخر من لقاء السبت مع مانشستر سيتي بسبب لمسة يد محتملة على رودري لاعب وسط الفريق السماوي، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 1-0.

رودري استخدم ذراعه للسيطرة على كرة مرتدة في صندوق إيفرتون بعد فترة وجيزة من هدف فيل فودين الذي تقدم لسيتي في ملعب جوديسون بارك.

لكن الحكم بول تيرني لم ير الكرة، فيما قرر كريس كافاناج حكم الفيديو المساعد عدم منح ركلة جزاء بعد مراجعة مطولة.

وسجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 82 من المباراة.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 66 في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للريدز.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز الـ17.