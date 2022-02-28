قائد ليفربول: أتمنى أن يكون كأس الرابطة بداية لألقاب أخرى هذا الموسم

يأمل جوردن هندرسون قائد ليفربول في نهاية سعيدة لموسم فريقه الحالي بتحقيق ألقاب أخرى بعد التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب تشيلسي.

ليفربول، الذي حصد كأس الرابطة بفضل ركلات الترجيح، ينافس هذا الموسم على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كان يوما رائعا وأتمنى أن يكون هذا اللقب بداية لألقاب أخرى في الموسم الحالي، لأن هناك الكثير من كرة القدم التي يجب لعبها".

وأضاف "لا أستطيع أن أصدق أنه مرت 10 سنوات على لقبي الأول مع ليفربول".

وأردف "الفوز باللقب قبل 10 سنوات والعودة والتتويج به مرة أخرى كان أمرا مميزا حقا".

وتواجد هندرسون مع ليفربول في ويمبلي قبل 10 سنوات عندما فاز الريدز بكأس الرابطة أيضا بركلات الترجيح ضد كارديف سيتي.

وأكمل "لقد استخدمنا كل الفريق منذ بداية المسابقة، لقد شارك الفريق الأول ولاعبي الأكاديمية، مما يجعل هذا اللقب أكثر تميزا".

يورجن كلوب مدرب ليفربول استخدم أكثر من 30 لاعبا في رحلته نحو لقب كأس الرابطة، بما في ذلك العديد من الأكاديمية.