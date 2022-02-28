مالك تشيلسي يحاول التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

رومان أبراموفيتش

يسعى رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي للتوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسمه.

وكانت قد تصاعدت ردود الأفعال بعد غزو أوكرانيا لروسيا مع مطالبات بإبعاد أبراموفيتش عن ملكية أي نادي في إنجلترا.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس تصريحات المتحدث الرسمي باسم الروسي أبراموفيتش لوكالة الأنباء PA والتي كشف فيها محاولاته للتوسط في السلام بين البلدين.

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وقال المتحدث الرسمي باسم أبراموفيتش: "أستطيع أن أؤكد أن الجانب الأوكراني اتصل بأبراموفيتش لدعمه في التوصل إلى حل سلمي".

وكشف المتحدث باسم أبراموفيتش "هو يحاول المساعدة منذ ذلك الحين".

واختتم تصريحاته "بالنظر إلى الأمور التي على المحك، نطلب تفهمكم لماذا لم نعلق على الوضع في حد ذاته".

وكان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قد أصدر بيانا أعلن فيه تسليم إدارة النادي لـ المؤسسة الخيرية.

أبراموفيتش لم يغادر تشيلسي أو يتنحى عن ملكية النادي، وإنما وكل مهمة الإدارة إلى مؤسسة تشيلسي الخيرية "Chelsea’s charitable Foundation" دون أن يوضح أسباب ذلك بشكل علني في البيان.

وأوضحت نيويورك تايمز في وقت سابق أن كريس براينت النائب عن حزب العمال المعارض في بريطانيا قال للبرلمان يوم الخميس أن أبراموفيتش يجب ألا يكون قادرا على امتلاك ناد لكرة القدم في البلاد.

انتقد براينت الحكومة لسماحها لأبراموفيتش بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة بعد أن قال إنه اطلع على وثائق حكومية رسمية من عام 2019 تصف الروسي بأنه له صلات بالدولة الروسية وارتباطه العلني بالنشاط والممارسات الفاسدة.

وفاز تشيلسي بكل البطولات الممكنة تحت ملكية رومان أبراموفيتش منذ عام 2005

تشيلسي أبراموفيتش روسيا أوكرانيا
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